"القوى العاملة": مصريان يحصلان على 134 ألف جنيه مستحقات عملهما بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، نجح في الحصول على مستحقات لمصريَّين عاملَين بالإمارات.

وجاءت تسوية المستحقات، حسب بيان اليوم الأربعاء، عقب نهاية الخدمة للمواطن "ب .م .ع.أ" بالشركة التي يعمل بها، ومساعدة المواطن "بكير" في الحصول على الحكم التنفيذي الصادر لصالحه من خلال التسوية مع شركته، فضلًا عن مساعدة المواطنين "أ.م.م " و"م .م.أ" في توفير تذكرة طيران لكل منهما للعودة لأرض الوطن، وبلغ إجمالي المستحقات 30 ألفًا و980 درهمًا إماراتيًّا؛ أي ما يوازي 134 ألفًا و453 جنيهًا مصريًّا تقريبًا.

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وكلف الوزير مكتبَ التمثيل العمالي بأبوظبي بمتابعة مشكلة المواطنين المذكورة من العاملين بشركتَين بالإمارات؛ لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن المكتب نفذ تكليفات الوزير بتسوية مستحقات نهاية الخدمة للمواطن" ب .م .ع.أ" مع شركته، واستلم 26 ألفًا و475 درهمًا و"تكت" المغادرة، ومساعدة المواطن "بكير" في الحصول على الحكم التنفيذي الصادر لصالحه بمبلغ 4 آلاف و505 دراهم من خلال التسوية مع الشركة، وتم توجيه الشكر إلى الشركتين على تعاونهما مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية.

وأوضحت شاهين أن مكتب التمثيل العمالي استطاع مساعدة المواطنين "أ.م.م" و"م .م.أ" في توفير تذكرة طيران لكل منهما للعودة إلى أرض الوطن؛ نظرًا لظروفهما واستجابة لطلبهما من خلال تواصلهما مع المكتب.