ضبط عاطل بحوزته 97 تذكرة قطار قبل بيعها في السوق السوداء بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بأسوان، لقيامه بالاشتراك مع موظف بالسكة الحديد في بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء للركاب بأزيد من السعر الرسمي.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد دراو بأسوان من ضبط (عاطل - مقيم بأسوان "له معلومات جنائية") حال قيامه بعرض عدد (96) تذكرة قطار لجمهور الركاب بأزيد من سعرها الرسمي على قطارات (أسوان / القاهرة) وبحوزته (مبلغ مالي - هاتف محمول).

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وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار بتلك التذاكر بالسوق السوداء بقصد التربح منها، وأضاف بتحصله عليها من (موظف بالسكة الحديد) ، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة بيعه لبعض التذاكر والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف موظف السكة الحديد وأمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.