بقيمة 19 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا تهريب عبارة عن )بضائع أجنبية الصنع– مستلزمات طبية – هواتف محمولة – أقمشة – إكسسوارات – أمتعة شخصية – سجائر ) بلغت القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من (19 مليون جنيه ).

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، ضبط 2 قضية، وضبط 36 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، سرقة، مخالفات سائقين، انتحال صفة)، وضبط 940 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 160 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.