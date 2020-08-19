العيون الساهرة بالقاهرة تنجح في ضبط 3 وقائع سرقة وتعيد المسروقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة، في ضبط 3 وقائع سرقة وإعادة المسروقات.

تبلغ للمقدم شادي الشاهد، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من صاحب محل مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الشقة سكنه، وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع الجنوب، وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَين مقيمين بدائرة القسم وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد مصلح، معاون المباحث، من ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي هاتفي محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة وقيامهما بشراء الهاتفان المضبوطان بحوزتهما من متحصلات الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة لدى ربة منزل مقيمة بدائرة القسم تم ضبطها وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

كما تمكن المقدم محمد محيى، رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل مقيم بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية" بحوزته حقيبة مغلقة، كيس بلاستيكي بداخله بعض الأوراق "مجهولين المصدر"، 3 قطع سلاح أبيض "سكين"، آلة حادة "مفك" وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم بأسلوب التسلق وأمكن التوصل للمجنى عليهم وتبين أنهم 3 أشخاص مصابين بعدة إصابات وتم نقلهم للمستشفى.

بسؤالهم قرروا بأنهم حال تواجدهم بالشقة محل سكنهم تناهى إلى سمعهم تواجد أحد الأشخاص داخل الشقة، باستبيانهم الأمر فوجئوا بتواجد المتهم المضبوط وقيامه بالاستيلاء على الحقيبة المضبوطة وأثناء قيامهم بمحاولة السيطرة عليه تعدى عليهم بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزته محدثاً إصابتهم ولاذ بالفرار وبحوزته المسروقات.

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وبمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، والعميد محمد راسخ، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من طليقة أحد المجنى عليهم ربة منزل مقيمة بذات العنوان حيث تم ضبطها وأيدت ما جاء بأقوال المتهم، وفى سبيل ذلك استعانت به لتنفيذ مخططها واستغلت تواجدها بالشقة محل البلاغ بدعوى رغبتها في التصالح مع طليقها، وقامت بفتح شباك المطبخ لتمكين المتهم من الدخول والاستيلاء على المسروقات.

وفى سياقٍ متصل وأثناء مرور النقيب عمر الداوودي، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول إستغاث بهم قائد إحدى السيارات الملاكي وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة دمياط وقرر بأنه حال توقفه بالسيارة بجانب الطريق لحدوث عطل بها فوجئ بعدد 3 أشخاص يستقلون مركبة توك توك قام أحدهم بتهديده باستخدام آلة حادة "مفك" كان بحوزته واستولوا منه على مبلغ مالي كرهاً عنه.

وبتتبع خط سير هروب المُتهمين تم ضبطهم وتبين أنهم عاطلَين، سائق لأحدهم معلومات جنائية حال استقلالهم مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهم المبلغ المالي المستولى عليه آلة حادة مفك المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أمام العميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وبسؤال المجني عليه تعرف عليهم واتهمهم بسرقته بالإكراه.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.