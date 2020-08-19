مصر | المشدد 10 سنوات لموظف زور أوراقا ونسبها لضرائب المعادى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لموظف زور أوراقا ونسبها لضرائب المعادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاربعاء، موظفا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بتزوير محررات رسمية نسب صدورها، زورا، لمأمورية ضرائب المعادي، واستعمالها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.

ونسبت النيابة للمتهم "محمود.ع"، ارتكاب جريمة تقليد أختام حكومية "مكتب مأمورية ضرائب المعادى"، بأن اصطنع أختامًا على غرار الأختام الصحيحة، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول، فى تزوير محررين رسميين "مستخرج سجل تجارى، وبطاقة ضريبية" والمنسوب صدورهما لمأمورية ضرائب المعادى، بأن اتفق مع المجهول وساعده وأمده بالبيانات الواجب توافرها، فقام المجهول باصطناع المحررين على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا لموظفين عموميين، وبصمها بالأختام المزورة موضوع الاتهام الأول، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.