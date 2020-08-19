أخبار مصر | النقل: التعاقد على 6 قطارات نوم جديدة لتنشيط السياحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر النقل: التعاقد على 6 قطارات نوم جديدة لتنشيط السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل إن كافة قطاعات الوزارة تشهد تطورًا كبيرًا وهو ما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة ففي مجال السكة الحديد أشار الوزير الى قرب التعاقد على 6 قطارات نوم جديدة وهو ماسيمثل إضافة كبيرة تخدم مجال السياحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بحضور قيادات الوزارتين وكلا من رئيس هيئة الطرق والكبارى ورئيس اتحاد الغرف السياحية، لاستعراض مشروعات وزارة النقل التى تدعم قطاع السياحة باعتبار ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ أﺣﺪ الركائز الاساسية لتنفيذ مخططات اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺴـﻴﺎﺣية.

وأشار الوزير إلى مخطط الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة التي ستدعم هذا المجال مثل مشروع قطار الأقصر- قنا - سفاجا - الغردقة، لربط المدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل ومشروع القطار السريع العين السخنة العلمين الجديدة والذي سيتم ربطه بمنطقة الجلالة فضلا عن المشروع المستقبلي (قطار السادس من أكتوبر أسوان).

وأضاف أن مشروعات مترو الأنفاق التي تم الانتهاء من تنفيذها أو الجاري تنفيذها ستمثل إضافة حقيقية لتدعيم قطاع السياحة نظرا لما تساهم به في تيسير الوصول إلى الأماكن التاريخية المختلفة بالقاهرة الكبرى وكذلك الوصول إلى عدد من المدن الجديدة.

Advertisements

وقال إن التطور الهائل في مجال الطرق بمصر بالوجهين القبلي والبحري يساهم في تدعيم قطاع السياحة نظرًا لما يساهم به في تيسير انتقال الأفواج السياحة على شبكة من الطرق ذات مواصفات عالمية.

واستعرض ازدواج وتطوير عدد من الطرق التي تخدم هذا القطاع إضافة إلى التسهيلات والحوافز الكبيرة التي تمت في الموانئ البحرية المصرية والتنسيق مع وزارة السياحة في هذا المجال له دور كبير في تدعيم سياحة الكروز لافتا إلى أهمية الخط البحري الغردقة - شرم الشيخ والذي تم تدشينه منذ عدة شهور فضلا على الاهتمام الكبير بسياحة اليخوت.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة والآثار على أهمية التعاون مع وزارة النقل نظرا لارتباط كافة قطاعات النقل بالتنمية السياحية مشيدًا بإنعكاس تطور وسائل النقل والمواصلات والبنية التحتية في مصر على هذا القطاع الهام.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي الوزارتين لبحث سبل تدعيم قطاع السياحة وتحديد خطة عمل الفترة المقبلة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية.