أخبار مصر | رئيس الوزراء: نسعى للوصول لـ"صفر" إصابات بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: نسعى للوصول لـ"صفر" إصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 11/8/2020 فيما يتعلق بالموافقة على تعديل البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 96 المنعقدة بتاريخ 1762020، بشأن النزاع القائم بين شركات بتروكيلتيك وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وبذلك يصبح تفويض كل من وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقيع على عقد التسوية عن جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول، وكذا الموافقة على مشروع عقد تسوية النزاع القائم بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة إيطالجين الإيطالية، على أن يفوض كل من رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالتوقيع على عقد التسوية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاجتماع.

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وقبل بدء الجلسة، حرص الوزراء على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية عند دخول قاعة الاجتماع، وخاصة ارتداء الكمامات، واستعمال المطهرات الكحولية، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة، ويأتي ذلك في ضوء تأكيد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة مراعاة الالتزام بهذه الإجراءات، للحفاظ على معدلات منخفضة من الإصابة بفيروس "كورونا"، وسعيا للتصدي لهذا الفيروس خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى صفر إصابات.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشادة بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، الذي شرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر لوزير النقل ولجميع العاملين في الوزارة على إنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي يعد نقلة حضارية كبيرة، من شأنها أن تسهم في تحقيق خدمة متميزة للمواطنين.

وفي سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن الزيارة، التي قام بها مؤخرا لجمهورية السودان الشقيقة على رأس وفد رفيع المستوى، مؤكدا في هذا السياق على اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الأشقاء في السودان، والإسراع بتنفيذ مشروعات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها.