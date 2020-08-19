أخبار مصر | مصطفى ثابت ينعى شهداء "لقمة العيش" بمركز طامية: أبطال نحتسبهم من الشهداء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفى ثابت ينعى شهداء "لقمة العيش" بمركز طامية: أبطال نحتسبهم من الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الخليج 365، 5 من شباب قرية الروضة وعزبة اللافي التابعين لمركز طامية بمحافظة الفيوم، الذين لقوا مصرعهم في حادث مروع على الطريق الإقليمي.

من جهته، قال الدكتور مصطفى ثابت، في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هؤلاء الأبطال نحسبهم عند الله شهداء خرجوا للرزق الحلال فارتفعت روحهم الطاهرة إلى الفردوس الأعلى نتيجة حادث أليم".

وأضاف: "خالص العزاء لأسر الشهداء من قرية الروضة وعزبة اللافي.. وربنا ينزلهم منزله الشهداء والصديقين".

كما يتقدم رئيس تحرير الخليج 365، بأحر عبارات المواساة لأسر الشباب الشهداء "شهداء لقمة العيش" ، داعيا المولى عز وجل أن يرحمهم ويصبر عائلتهم وأحبابهم، وأن يسكنهم فسيح جناته.