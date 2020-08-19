أخبار مصر | كامل الوزير يستعرض مساهمة قطاعات النقل المختلفة في تدعيم السياحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر كامل الوزير يستعرض مساهمة قطاعات النقل المختلفة في تدعيم السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وكلٍ من رئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

واستعرضا، خلال الاجتماع، مشروعات وزارة النقل التي تدعم قطاع السياحة باعتبار ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ أﺣﺪ الركائز الأساسية لتنفيذ مخططات اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺴـﻴﺎﺣية.

وأوضح وزير النقل، أن كافة قطاعات الوزارة تشهد تطورا كبيرا وهو ما ينعكس إيجابيا على قطاع السياحة ففي مجال السكة الحديد أشار الوزير إلى قرب التعاقد على 6 قطارات نوم جديدة وهو ما سيمثل إضافة كبيرة تخدم مجال السياحة.

وأشار، إلى مخطط الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة التي ستدعم هذا المجال مثل مشروع قطار الأقصر قنا سفاجا الغردقة، وذلك لربط المدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل ومشروع القطار السريع العين السخنة العلمين الجديدة والذي سيتم ربطه بمنطقة الجلالة فضلا عن المشروع المستقبلي (قطار السادس من أكتوبر أسوان).

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وأضاف، أن مشروعات مترو الأنفاق التي تم الانتهاء من تنفيذها أو الجاري تنفيذها ستمثل إضافة حقيقية لتدعيم قطاع السياحة نظرا لما تساهم به في تيسير الوصول إلى الأماكن التاريخية المختلفة بالقاهرة الكبرى وكذلك الوصول إلى عدد من المدن الجديدة.

وأضاف وزير النقل، أن التطور الهائل في مجال الطرق في مصر في الوجهين القبلي والبحري يساهم في تدعيم قطاع السياحة نظرا لما يساهم به في تيسير انتقال الأفواج السياحة على شبكة من الطرق ذات مواصفات عالمية، مستعرضا ازدواج وتطوير عدد من الطرق التي تخدم هذا القطاع، مشيرا إلى أن التسهيلات والحوافز الكبيرة التي تمت في الموانئ البحرية المصرية والتنسيق مع وزارة السياحة في هذا المجال له دور كبير في تدعيم سياحة الكروز، لافتا إلى أهمية الخط البحري الغردقة شرم الشيخ والذي تم تدشينه منذ عدة شهور فضلا على الاهتمام الكبير بسياحة اليخوت.

ومن جانبه أكد وزير السياحة والآثار، على أهمية التعاون مع وزارة النقل نظرا لارتباط كافة قطاعات النقل بالتنمية السياحية، مشيدا بإنعكاس تطور وسائل النقل والمواصلات والبنية التحتية في مصر على هذا القطاع الهام.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي الوزارتين لبحث سبل تدعيم قطاع السياحة وتحديد خطة عمل الفترة المقبلة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية.