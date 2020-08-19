أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 2010 شباب.. وصرف 7.5 مليون جنيه منحا للعمالة غير المنتظمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 2010 شباب.. وصرف 7.5 مليون جنيه منحا للعمالة غير المنتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 2010 شاباً بينهم 30 شاباً من ذوى الاحتياجات القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 7913 راغب عمل وتوفير 70 فرصة عمل أخرى.

وأوضح الوزير أنه تم صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك خلال يوليو الماضي لـ 7621 عاملاً من المسجلين بالمديرية بإجمالى 7 ملايين و 488 ألف جنيه ، حيث تم صرف 133 ألف جنيه لـ 266 عاملا ، وصرف 7 ملايين و 355 ألف جنيه لـ 7355 عاملاً . كما تم صرف 10 منح زواج ، ومنحة مولود لـ 20 عاملا ، ومنحة لعمل عملية جراحية ، و5 منح وفاة أحد الأقارب ليصل إجمالى ما تم صرفه علي الرعاية الاجتماعية 85 ألف جنيه.

وأشار محمد عيسى وكيل الوزارة مدير المديرية، أنه أرسل تقريرا للوزير عن إنجازات يوليو الماضي أظهر فيه المديرية قامت باستخراج 37 ترخيصاً لعمل الأجانب ، وتجديد ترخيص أجانب يعملون في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ، فضلا عن استخراج 400 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 299 رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال: إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 181 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، وتبين وجود 437 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس.

وتابع أنه في مجال علاقات العمل تم تلقى 916 شكوى عمالية ، تم تسوية 33 شكوى منها ، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 106 شكاوى ، فضلا عن 777 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة . Advertisements اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.