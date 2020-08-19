أخبار مصر | 6 قرارات مهمة من الدولة بشأن مناسبة رأس السنة الهجرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 قرارات مهمة من الدولة بشأن مناسبة رأس السنة الهجرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدولة العديد من القرارات المهمة بشأن مناسبة رأس السنة الهجري، والتي جاءت وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتها اقتصار الصلاة على مسجد واحد فقط لمنع التجمعات، وتعطيل العمل في كافة الجهات الحكومية والخاصة.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز قرارات مهمة بشأن مناسبة رأأس السنة الهجرية:

تعطيل البورصة:

أعلنت إدارة البورصة المصرية أمس الأربعاء، تعطيل العمل بالبورصة غدا الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس الموافق ٢٠ أغسطس أجازه رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية ١٤٤٢ هجرية.

وتستأنف البورصة العمل بها صباح يوم الأحد الموافق ٢٣ أغسطس الجاري، وفقًا للبيان.

القطاع الخاص:

وكشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن غدا الخميس، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442، حيث يعتبر الخميس المقبل، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.

وأكد الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر عن كل يوم عمل.

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السيسي ينيب محافظ القاهرة

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سوف ينيب عن رئيس عبد الفتاح السيسي في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1442هـ.

اقتصار الاحتفال على مسجد واحد

وأوضحت وزارة الأوقاف أن االاحتفال الرسمي لرأس سنة الهجرية لهذا العام 1442 هـ، غدا الخميس، سوف يقتصر على مسجد واحد هو مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها وأرضاها)، وبعدد محدود من الحضور مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

استطلاع الهلال يوم الأربعاء:

وأفادت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن استطلاع هلال شهر المحرم، بداية العام الهجري الجديد 1442 هجرية، اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، قائلة "بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر المحرم لعام 1442هـ وذلك يوم الأربعاء 29 ذي الحجة ١٤٤١هـ - 19 أغسطس ٢٠٢٠م".

الخميس.. إجازة رسمية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا باعتبار غدا الخميس الموافق 20 أغسطس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442 هجرية.