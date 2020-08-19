شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية» تحرر 4 محاضر مخالفة وتضبط 46 عبوة دواء مخالف في حملة تفتيشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه تم شن حلمة تفتيشية، الأربعاء، في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق لضبط سوق الدواء البيطري ولضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن تحرير( 4) محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط (46) عبوة ل( 16) صنف دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية- مجهول المصدر)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، حيث قامت مديرية الطب البيطري بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.