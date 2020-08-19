شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يبحث خطة تسويق للكليات والبرامج مع دول القارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماع اللجنة العليا لإدارة الوافدين عن شهر أغسطس، بحضور نواب رئيس الجامعة والمستشار المالي والقانوني ومدير إدارة الوافدين، وأمين عام الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة.

ناقش الدكتور منصور خلال الإجتماع إبرام برتوكول تعاون مشترك بين جامعة بني سويف وجامعتين من دولة السنغال وهما (الجامعة الأوروبية الأفريقية في داكار السنغال وجامعة داكار الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا )، وذلك في اطار خطة تسويقية متكاملة من الإدارة عن كليات وبرامج الجامعة بين دول القارة الأفريقية.

كما ناقش الاجتماع إعداد نموذج تقديم للدراسات العليا مماثل لملف التقدم الخاص بالمرحلة الجامعية الأولى، مؤكدا على ضرورة تعاون الكليات في المخاطبات الخاصة بالوزارة والإدارة العامة للوافدين، وكذلك إرسال المواد الدعائية الخاصة بالكلية للترويج لكليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي الجديد ورفعها على بوابة الجامعة الرئيسية.

وشدد الدكتور منصور على ضرورة دعم إدارة الوافدين بقواعد البيانات المطلوبة من قبل إدارة الدراسات العليا وشؤون التعليم حتى يتثنى للإدارة فرصة التسويق للجامعة وعمل قاعدة بيانات خاصة بجامعة بني سويف على تطبيق «ادرس في مصر».