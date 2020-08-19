شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 11 مخالفة تعدي علي الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قيام 3 وحدات محلية «سمالوط – مغاغة، أبوقرقاص»، بإزالة 11 مخالفة تعدي متنوعة بينها 10 مخالفات تعدي على الرقعة الزراعية بمركزي مغاغة وسمالوط لمساحة 6 قراريط و11 سهم، وإزالة مخالفة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمركز أبوقرقاص لمساحة 88 مترا أملاك دولة . تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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