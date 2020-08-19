شكرا لقرائتكم خبر عن 14 طالب وطالبة.. محافظ الغربية يكرم أوائل الثانوية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عدد 14 طالب وطالبة من أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية والمحافظة، وذلك خلال احتفالية حضرها النائب على عز عضو مجلس النواب، وفضيلة الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالغربية، وشيوخ المعاهد الأزهرية وأولياء أمور الطلاب.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم، وألقت الطالبة ندا محمد فرحات الأولى على مستوى الجمهورية كلمة قدمت فيها الشكر لمحافظ الغربية ولجميع من ساهم في تفوقها وخاصة والدتها.

ثم ألقى فضيلة الشيخ عصام بكر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، كلمة قدم فيها تحية إجلال وتقدير لمحافظ الغربية على رعايته ودعمه للأزهر، كما قدم الشكر أيضا لجميع القائمين على منظومة التعليم الأزهري لما قاموا به من تنظيم اعمال الامتحانات في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وفي الكلمة التي ألقاها محافظ الغربية أكد فيها عن فخره واعتزازه هذا العام لحصول المحافظة ولأول مرة في تاريخها على عدد 9 طلاب على مستوى الجمهورية وقدم المحافظ التهنئة للطلبة المتفوقين على تميزهم وتفوقهم، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق، وخص بالذكر أسرة الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية الطالبة ندا محمد فرحات، مشيدا بدورهم وما بذلوه من جهد في توفير الأجواء المناسبة لأبنائهم حتى يتمكنوا من التفوق، ومشيدًا في الوقت نفسه بدور المنظومة التعليمية الأزهرية وكافة الجهات التي ساهمت في تفوقهم.

وأعرب المحافظ عن سعادته بكافة الأوائل سواء المتفوقين على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المقبلة، مؤكدا على أنهم هم مستقبل الوطن ورفعته.

وفي نهاية الاحتفالية، منح المحافظ شهادة تقدير ودرع المحافظة وهدايا عينية لكل طالب من الطلاب وذلك تقديرا لجهوده وتفوقه.

يذكر أن المحافظ كرم عدد 5 من القسم العلمي، وهم: ندا محمد فرحات وترتيبها الأول مكرر على مستوى الجمهورية، وعمر الحسيني خليل وترتيبه الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، ومريم محفوظ المزين وترتيبها التاسع مكرر على مستوى الجمهورية، كما كرم أيضا الرابع والرابع مكرر على مستوى المحافظة وهم سعد محمد عبدالمعبود ومحمد خالد هنيدي.

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كما كرم أيضا عدد 6 من المتفوقين على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، وهم: عائشة ياسر الفقي وترتيبها الثالث، وعلي على دوالي الثالث مكرر، وهاجر ماهر أرز وترتيبها الخامس، وإسراء جاب الله إبراهيم وترتيبها السادس، ومنه الله حسين عيد وترتيبها السادس مكرر، وأيمن شعبان مصطفى وترتيبه العاشر مكرر، بالإضافة إلى عدد 3 من الأوائل المكفوفين على مستوى المحافظة من الشعبة الأدبية وهم، أميرة فايز الجعميصي وترتيبها الأولي، ومحمد أحمد الدرس وترتيبه الثاني، وندا ممدوح أبوزيد حجاج وترتيبها الثالث.