شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تكرم شيخ الأزهر لمنحه الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يقيم السلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا، حفل تكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة منحه جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م»، بحضور رئيس وزراء ماليزيا وأعضاء الحكومة، وذلك مساء اليوم خلال ليلة الاحتفاء بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.
وأناب شيخ الأزهر، السفير جمال عبدالرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، لحضور الحفل الخاص بتكريم شيخ الأزهر، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي «فيروس كرونا».
وأكد الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، خلال لقائه السفير المصري، أن الأزهر الشريف يلعب دورًا هامًا في دعم أواصر التعاون بين مصر وماليزيا، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والذي يؤكد حرص مصر على استمرار تواصلها مع خريجي الأزهر الشريف من مختلف دول العالم.
وكان السلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا، قد قرر منح شيخ الأزهر الشريف، جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م» وهي الجائزة السنوية التي يتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا التي تلعب دورًا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تكرم شيخ الأزهر لمنحه الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.