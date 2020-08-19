شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تكرم شيخ الأزهر لمنحه الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم السلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا، حفل تكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة منحه جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م»، بحضور رئيس وزراء ماليزيا وأعضاء الحكومة، وذلك مساء اليوم خلال ليلة الاحتفاء بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

وأناب شيخ الأزهر، السفير جمال عبدالرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، لحضور الحفل الخاص بتكريم شيخ الأزهر، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي «فيروس كرونا».

وأكد الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، خلال لقائه السفير المصري، أن الأزهر الشريف يلعب دورًا هامًا في دعم أواصر التعاون بين مصر وماليزيا، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والذي يؤكد حرص مصر على استمرار تواصلها مع خريجي الأزهر الشريف من مختلف دول العالم.

وكان السلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا، قد قرر منح شيخ الأزهر الشريف، جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م» وهي الجائزة السنوية التي يتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا التي تلعب دورًا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين.