شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بث مباشر لفاعليات إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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