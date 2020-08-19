شكرا لقرائتكم خبر عن «شمال سيناء» تعلن شرط تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات 2% (تعرف عليه) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة شمال سيناء عن شرط تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد العليا المصرية للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية بمحافظة شمال سيناء بواقع 2 % .
وأشارت محافظة شمال سيناء في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى موافقة مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2 % للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2019 / 2020 بمحافظة شمال سيناء .
وأكد البيان على شرط أن تكون الإقامة الفعلية للطالب وولى أمره قبل أداء الامتحانات بمحافظة شمال سيناء، ويتم إثبات ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي لهما.
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