شكرا لقرائتكم خبر عن «شمال سيناء» تعلن شرط تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات 2% (تعرف عليه) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن شرط تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد العليا المصرية للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية بمحافظة شمال سيناء بواقع 2 % .

وأشارت محافظة شمال سيناء في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى موافقة مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2 % للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2019 / 2020 بمحافظة شمال سيناء .

وأكد البيان على شرط أن تكون الإقامة الفعلية للطالب وولى أمره قبل أداء الامتحانات بمحافظة شمال سيناء، ويتم إثبات ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي لهما.