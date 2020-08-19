شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعام الهجري الجديد 1442 هـ.

وجاء نصها: «يشرفني وأجهزة المحافظة مع حلول العام الهجري الجديد أن نعرب لسيادتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني.. إننا نستقبل العام الهجري الجديد مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضي قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة داعيًا الله عز وجل أن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية».

واختتم المحافظ البرقية بقوله: «حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعى مصر وشعبها وكلل بالنجاح كل خطاكم لما فيه نصرة ديننا وعزة وطننا إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث اللواء جمال نور الدين، برقيات تهنئة مماثلة بالعام الهجري الجديد إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وكبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بمناسبة العام الهجري الجديد. وقدم التهنئة لأبناء المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالعام الهجرى الجديد.