شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محطة وقود داخل منزل وعدد من المقاهي غير المرخصة في حملة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضبطت حملة تفتيشية بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، محطة وقود مخالفة داخل منزل مخالف، كما تم ضبط عدد من المقاهي غير المرخصة، والتي خالفت قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد

قامت اللجنة بتحرير محضر ضد صاحب المنزل والمحطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التشديد على مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ناصر بالمتابعة اليومية لتلك المقاهي لضمان الالتزام التام بقرارات الدولة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال محافظ بني سويف، أن اللجنة قامت بالمرور على الوحدات الخدمية بالقرية، حيث تبين تغيب عدد من العاملين بدون سبب قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بعد التحقيق معهم، وتم توجيه مسؤولي الوحدة المحلية بالمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.

ومن جانبه شدد محافظ بني سويف، بعد مناقشة تقرير اللجنة الميداني، على ضرورة تكثيف الحملات والجولات الميدانية المفاجئة، لضمان تحقيق الانضباط في مستوى الخدمات ،ومواجهة كافة صور المخالفات التي تضر بمصالح المواطنين،مطالبا بتقرير شهري شامل لنتيجة عمل اللجنة وانعكاسها الايجابي على مستوى الخدمات والمرافق بالقرى لتقييم المنظومة ودعم جهودها.