شكرا لقرائتكم خبر عن 6488 تظلمًا من نتائج الثانوية العامة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا، تلقت 6488 تظلما من نتائج امتحانات الثانوية العامة، منذ بدء تلقي التظلمات.

شهد الأسبوع الماضي تلقي 5561 تظلم، والحالي حتى اليوم 921 تظلم، كما شهد المقر تزاحم شديد، مؤكدا أن معظم التظلمات من مواد الفيزياء والكيمياء، وباقي المواد.

وأضاف «عزب»، إنه تم تحديد منفذين أحدهما للسيدات وآخر للرجال لتقديم الخدمة وعدم التزاحم أمام اللجنة، مؤكدا على أنه يوجد ربط الكتروني مع كنترول أسيوط لفحص التظلمات بحضور الطالب أو الطالبة وولي الأمر.