شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالات العام الهجري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد، وذلك غد الخميس، الموافق الأول من محرم 1442هـ، عقب صلاة المغرب، بحضور لفيف من كبار المسؤولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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