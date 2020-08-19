شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات التموين علي مخابز الرغيف المدعم لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال ناصر ثابت مدير مديرية التموين ببورسعيد أن حملات المديرية والرقابة التموينية بمشاركة محمد النجدي مدير الرقابة التموينية وخالدفهمي رئيس الرقابة وإبراهيم الدهري ، واصلت لليوم الثاني جولاتها للتفتيش علي مخابز الرغيف المدعم في أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد وقري الجنوب و الغرب ، واكد ناصر ثابت أن هناك التزام من أصحاب المخابز بتحسين مواصفات الرغيف ، وان ضبط الوزن عند ٩٠ جرام وعدم ترك هامش ١٠ جرام لصاحب المخبز إضافة لتشديد عقوبة التلاعب في الوزن ادي الي التزام المخابز بمواصفات قطر الرغيف وتحسين جودته الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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