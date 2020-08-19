شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتابع تطوير مصنع السماد العضوي بقرية «إسكندرية التحرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مصنع السماد العضوي التابع للمحافظة بقرية إسكندرية التحرير، التابعة لمركز أسيوط، الأربعاء، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على أعمال تطوير المصنع وتدعيمه بمعدات وسيارات حديثة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفائتها بمراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة رافقه خلالها حسني درويش، نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومصطفى فهمي، مدير مصنع السماد العضوي.

وتفقد المصنع والمعدات والسيارات الحديثة التي تم تدعيم المصنع بها بالتنسيق مع وزارة البيئة والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لتحسين منظومة النظافة بالمحافظة، كما تفقد أعمال تدوير المخلفات وتصنيع السماد العضوي والوقود العضوي الذي يستخدم كوقود في بعض المصانع بالمحافظة.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من مدير المصنع عن خطوات العمل بمصنع السماد العضوي ومكوناته والدور الذي يقوم به وتدوير المخلفات والقمامة إلى سماد عضوي.

وشدد المحافظ على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمعدات المتاحة بالمصنع تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات وتنمية الموارد الذاتية فضلًا عن الحفاظ على المعدات والمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتدريب العاملين بالمصنع على تشغيل المعدات وصيانتها والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للمتابعة المستمرة وتكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع والميادين بقرى ومراكز والمحافظة وإزالة أكوام ومقالب القمامة والتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تكثيف الجهود لرفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بكافة مراكز وقرى المحافظة والاستفادة من مصانع تدوير القمامة والتخلص الآمن منها وتحويلها إلى سماد عضوي، فضلاً عن التوسع في إقامة محطات وسيطة بالمراكز لتجميع المخلفات والقمامة، لافتًا إلى إهتمام الدولة بهذا القطاع الهام والذي توليه الحكومة اهتمامًا خاصًا.

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ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بضرورة شن حملات يومية لرفع كفاءة مستويى النظافة والتجميل بمختلف شوارع وميادين مراكز المحافظة ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات بصورة دورية والاستعانة بمعدات وفرق النظافة حتي تظهر بالشكل الحضاري المطلوب.