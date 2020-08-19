التضامن: أطفال بلامأوي توقع بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

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وقعت وزارة التضامن الاجتماعي (البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي ) بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية بهدف تعزيز التعاون في مجال أطفال بلامأوي

ويهدف البروتوكول إلي دعم احدى الوحدات المتنقلة التابعة لبرنامج حماية الاطفال والكبار بلامأوي بالاضافة لتكوين وحدات تطوعية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدريب فرق المتطوعين المرشحين للعمل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتقديم وجبات غذائية واغطية وملابس للفئة المستهدفة .

‏ وقال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي إن الوزارة حريصة علي تعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع المدني حيث هناك 4 جمعيات أهلية شريكة تدير الوحدات المتنقلة.

وذكر يوسف أن الوزارة استضافت جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الاطفال بلامأوي وعددها 25 مؤسسة أهلية ومنظمة دولية لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني ايمانا ً باهمية قيام الشراكة بين الجانبين تحقيقا للمصلحة الفضلي للاطفال .

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 13 محافظات الأكثر كثافة لهذه الظاهرة ، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، وبورسعيد ، الغربية، الفيوم وبتمويل 164 مليون جنيه الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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