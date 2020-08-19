شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع أعمال الإدارات المالية بالديوان العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالإدارات المالية بديوان عام المحافظة والأحياء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات المالية بالمحافظة والتحول الرقمي.
وناقش المحافظ آخر المستجدات المتعلقة بالتحصيل الإلكتروني داخل الأحياء ، مشددا على سرعة إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين ، كما استعرض عدد من الموضوعات الخاصة بخطة التحول الإلكتروني و الرقمي في مجال التحصيل وأعمال الإدارة المالية بالأحياء للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك تماشيا مع التحول الذى تشهده بورسعيد في مختلف المجالات .
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