شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع أعمال الإدارات المالية بالديوان العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالإدارات المالية بديوان عام المحافظة والأحياء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات المالية بالمحافظة والتحول الرقمي.

وناقش المحافظ آخر المستجدات المتعلقة بالتحصيل الإلكتروني داخل الأحياء ، مشددا على سرعة إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين ، كما استعرض عدد من الموضوعات الخاصة بخطة التحول الإلكتروني و الرقمي في مجال التحصيل وأعمال الإدارة المالية بالأحياء للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك تماشيا مع التحول الذى تشهده بورسعيد في مختلف المجالات .