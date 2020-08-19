شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد إطلاق بوابة «خدمات المحليات الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، لتكون المحافظة من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث تفعيل بوابة خدمات المحليات إلكترونيا، والتي يتم ربطها بالمراكز التكنولوجية التسع بالمحافظة، ضمن خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة، ومواكبة التطور التكنولوجي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقاً لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتورة ايمان الشريف، استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة.

قال المحافظ إنه بناءاً على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، وتحت اشراف وزاره التنمية المحلية، تم اطلاق خدمات المحليات إلكترونيا وصولا إلي المنصة الموحدة للخدمات الرقمية للحكومة المصرية بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم إطلاق خدمات المحليات «أون لاين» عبر شبكة المعلومات الدولية من خلال بوابة خدمات المحليات، والتي تتيح للمواطن الحصول على 42 خدمة، وذلك بعد إنشاء حساب على البوابة.

واضاف المحافظ أنه من أبرز الخدمات المتاحة ( طلب صلاحية موقع- وتجديد تراخيص البناء- طلبات الحصول على المرافق العامة- تغيير نوع النشاط- الحصول على رخص الإشغال- الحصول على صورة طبق الأصل من الرخصة- سداد أقساط الإيجار- خدمات الإعلانات- طلب تصالح عن حجز اداري) وغيرها من الخدمات الأخرى.

وسيتمكن المواطن من متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية لمعرفة موقفها حتي الانتهاء، وكذلك الاستعلام عن المستندات والرسوم واجراءات الخدمات المقدمة، بالإضافة إلي سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكتروني «فوري» والمنتشرة بكافة أنحاء المحافظة.

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