شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد.

جاء فيها: «يسعدني ويشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية، أسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٢ه‍، أعاده الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة الجليلة والذكرى العطرة التي نستلهم منها كل المعاني السامية، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يُعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك الله جهودكم المخلصة وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم والإزدهار».

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن يُنعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

كما هنأ محافظ الشرقية، الشعب المصري العظيم ‏وأبناء محافظة الشرقية، وأعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان عن المحافظة، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٢هـ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها وإستقرارها. وأوضح المحافظ أن هذا العام هو عام استثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، مؤكداً أن الدولة لم تدخر جهداً في وضع الخطط الإستباقية للسيطرة على إنتشار فيروس كورونا، بإطلاق حملات التوعية لجميع فئات المجتمع، مطالباً الجميع بالتكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة من أجل حماية الوطن والمواطنين.

وناشد المحافظ، جموع المواطنين بضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، للحفاظ على انحسار الفيروس وانخفاض معدلات الإصابة والوفاه وعبور هذه الأزمة بسلام.

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