شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدولة للإعلام تطلق مبادرة «خبر في صورة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة الدولة للإعلام مبادرة «خبر في صورة» بالتزامن مع اليوم العالمي التصوير، للموهوبين في مجال التصوير الصحفي والتقاط الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار خطة الوزارة لإشراك المواطنين وإبراز إبداعاتهم باستخدام أدوات الإعلام الجديد وفتح قنوات تواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين من أجل دعم صورة مصر في الإعلام، ورفع درجة الثقة بين الدولة والمواطنين، إضافة إلى تقليص الفجوة بين الإعلام الجديد والإعلام التقليدي من خلال خلق رؤية إعلامية متكاملة.

تستند المبادرة على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بهدف تحقيق الشفافية وحرية الصحافة، ودعم صورة مصر خارجياً مع رفع درجة الرضاء الشعبي بين المواطنين، وذلك من خلال تطوير منظومة التواصل من خلال الإعلام الجديد، وذلك عن طريق جمع الصور التي يلتقطها الشباب للتطورات التنموية الملموسة في الدولة لسرعة اتخاذ خطوات استباقية من الجهات المعنية، بحيث تكون المبادرة عبارة عن منصة للتواصل الدوري والمستمر مع المواطنين لتفعيل دورهم مع الوزارة، على أن يقوموا بإرسال الصور التي قاموا بتصويرها لتوثيق التطورات في مختلف مجالات التنمية المستدامة مثل المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياحية والاجتماعية والبيئية.

وتؤكد وزارة الدولة للإعلام على مبدأ المصداقية للصور المرسلة، وسيتم تقييم الصور من قبل لجنة تحكيم متخصصة في فنون التصوير الصحفي، يترأسها المصور الكبير عبدالوهاب السهيتي كبير مصوري الأهرام، وتضم كل من حسام دياب من أهم المصورين الصحفيين المصريين، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ورئيس قسم التصوير بجريدة الشروق، على أن يتم اختيار أفضل 5 صور في بداية كل شهر ليتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنح أصحابها شهادة تقدير، كما سيسمح للمؤسسات الصحفية نشر تلك الصور، وفي نهاية العام ستقوم الوزارة بعمل معرض لأفضل الأعمال المقدمة. ويتم استقبال الصور على البريد الألكتروني التالي: [email protected] للتواصل مع وزارة الدولة للإعلام، برجاء المراسلة على البريد الإلكتروني: [email protected]