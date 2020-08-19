شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال المرحلة الثانية من تطوير منطقة دير جبل الطير بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تواصل تنفيذ خطة التطوير الشاملة لمنطقة دير جبل الطير بسمالوط لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم.

وأضاف «القاضي»، أن هناك لجنة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بدأت، اليوم، في استلام الموقع العام ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية للمنطقة، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبو زيد، واللواء حازم قطري قائد قطاع الصعيد بالشركة الوطنية، العميد أنور عدلي حشمت مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة.

من جهته، قال نائب المحافظ، إن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعًا قوميًا هامًا، والمحافظ يوليه اهتمامًا كبيرًا، حيث تضع المحافظة كافة إمكانياتها لسرعة إنجاز أعمال التطوير الواقعة في نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحي واقتصادي كبير، يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

واستعرض الدكتور ثروت الازهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أعمال المرحلة الثانية والتي ستشمل عمل مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة الأثرية، كما تشمل المرحلة الثانية عمل لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية مع دهان واجهات المقابر على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة.

وتحمل ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الديني العالمي والذي تنفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، باركت خلالها العائلة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصى صعيد مصر.

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نائب محافظ المنيا يتفقد تطوير دير العذراء

نائب محافظ المنيا يتفقد تطوير دير العذراء

نائب محافظ المنيا يتفقد تطوير دير العذراء

نائب محافظ المنيا يتفقد تطوير دير العذراء

نائب محافظ المنيا يتفقد تطوير دير العذراء

نائب محافظ المنيا يتفقد تطوير دير العذراء