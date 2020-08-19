شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كليات الذكاء الاصطناعي على مستوى الجمهورية (الشروط ونظام الدراسة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل طلاب الثانوية العامة، تقديم رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة على مستوى الجمهورية، ومن ضمن تلك الكليات كليات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، فإن هناك 7 جامعات خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 سوف توفر دراسة متخصصة في الذكاء الاصطناعي سواء من خلال إنشاء كليات جديدة أو تطوير أخرى قائمة، أو تقديم دورات تعليمية متخصصة.

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

تضم الكلية 4 أقسام، تشمل برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، والروبوتات والآلات الذكية، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، وعلوم البيانات.

شروط القبول بالكلية

- تقبل الكلية شهادة الثانوية العامة شعبي علمي رياضة.

-يشترط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية

- شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة منها.

- شهادة الميلاد كمبيوتر + عدد 2 صورة منها.

6 صور شخصية 4*6.

7 صور بطاقة شخصية.

- للطلاب الذكور نموذج 2 جند + نموذج 6 جند.

-مبلغ مالي يسدد للبنك الأهلي.

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

تم تغيير اسك كلية الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة إلى الحاسبات والذكاء الاصطناعي وإنشاء قسم لهذا المجال في الكلية.

وتضم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة برنامجين؛ الأول هندسة البرمجيات وتكنولوجيا الشبكات، والآخر الحوسبة المعلوماتية.

كلية الذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

تقدم كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة حلوان برنامجي هندسة البرمجيات وبرنامج المعلومات الطبية، بالتوازي مع تقديم كلية مماثلة بجامعة بني سويف درجة البكالوريوس في تخصص المعلومات الطبية القائمة على التكامل بين الذكاء الاصطناعي وعلم الطب.

و يتم إجراء الكشف الطبي، في حالة إذا كان الطالب أجرى الكشف الطبي سابقا لأي كلية تابعة لجامعة حلوان لا يتم إعادته .

الأوراق المطلوبة:

– أصل شهادة الثانوية العامة و4 صور منها.

– شهادة ميلاد الرقم القومي و4 صور منها.

– عدد (5) صور من البطاقة الشخصية.

– عدد (10) صور شخصية.

– أصل بطاقة الترشيح و4 صور منها.

– نموذج (2) جند للذكور.

– بطاقة (6 أو 7 جند) لمواليد 99 وما قبلها.

– 1 جنيه دمغة من مكتب البريد.

– طوابع جامعة بـ4 جنيهات للكشف الطبي من خزينة الكلية.

– يسلم الملف في دوسيه بلاستيك بكبسولة.

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كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم

برنامج الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) لخريجي الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وبرنامج المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) لخريجي الثانوية العامة للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة على حد سواء.

الدراسة في هذه البرامج ستكون بنظام الساعات المعتمدة، أن خريجي الثانوية العامة شعبة علمي علوم لن تظهر لهم كلية الحاسبات والمعلومات في التنسيق بالطريقة العادية؛ لذلك عند رغبتهم بالالتحاق بالبرنامج الجديد المخصص لهم بالكلية يتوجب عليهم إنهاء التنسيق واختيار الرغبات بالطريقة الاعتيادية ثم الحضور لكلية الحاسبات والمعلومات وإحضار خطاب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية العامة، وذلك بعد التأكد من الحصول على مجموع أقل كلية حاسبات ومعلومات حكومية على مستوى الجمهورية.

كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة جنوب الوادي تقرر بدء الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح.

كلية الذكاء الاصطناعي جامعة بنها

تشترط حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة الرياضيات أو ما يعادلها ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

تعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة حيث يستغرف الطالب 141 ساعة معتمدة.

كلية الذكاء الاصطناعي جامعة عين شمس

يهدف البرنامج إلى إعداد خريجين لديهم القدرة علي برمجة الآلة لمحاكاة العقل البشري وطريقة عمله، مثل قدرته على التفكير والاكتشاف والاستفادة من التجارب السابقة.

ويشترط للالتحاق بالبرنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية علمي رياضة أو ما يعادلها وفقًا لقانون تنظيم الجامعات للطلاب المتقدمين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس، والحصول على الحد الأدنى لكلية حاسبات ومعلومات على مستوى مصر، كما يقبل البرنامج الطلاب من جميع محافظات الجمهورية.

كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة الزقازيق

تستعد جامعة الزقازيق لاستقبال أول دفعة بكلية الذكاء الاصطناعي للطلاب الراغبين في دراسة علوم المستقبل هذا العام، بعد أن تم تغيير اسم كلية الحاسبات والمعلومات، إلى كلية الذكاء الاصطناعي.

تقدر المصروفات الدراسية لكلية الذكاء الاصطناعي بنحو 700 جنيه تدفع إلكترونيًا عن طريق البنك الأهلي.

أقسام كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الزقازيق

قسم البرمجة الآلة واسترجاع المعلومات

قسم الروبوتات والآلات الذكية.

قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

قسم علوم البيانات

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية

شهادة الثانوية العامة

عدد 2 صورة منها.

شهادة الميلاد كمبيوتر + عدد 2 صورة منها.

6 صور شخصية 4*6.

7 صور بطاقة شخصية.

للطلاب الذكور نموذج 2 جند + نموذج 6 جند.