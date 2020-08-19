شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 132 لقاحا لكورونا فى مرحلة التقييم ونضمن التوزيع العادل للقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة تسعى للوصول للقاح فعال لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه لا يوجد أى لقاح استوفى لشروط منظمة الصحة العالمية، وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع الجهات والهيئات لتسريع اللقاحات، لافتة إلى أن هناك 29 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية، و132 لقاحا في مرحلة التقييم ما قبل السريرية.

وأضافت أنه سيتم توفير اللقاحات لجميع دول العالم وخاصة دول الإقليم حال ظهور اللقاح بسكل نهائى وتم وضع استراتيجية واضحة بتوفير اللقاح للجميع وتابعت: سيكون لدينا هطط توزيع عادل للقاحات الخاصة بكورونا.

وأكدت الحجة أن تطوير لقاح فيروس كورونا هو الأمر الأكثر إلحاحاً، لافتة إلى أننا نسعى للوصول للقاح فعال بنهاية العام، وتابعت قائلة: "رغم تفاؤلنا الحذر لا يجب الاعتماد على اللقاح المستقبلية وعليه يجب اتباع التدابير الاحترازية لاكتشاف الحالات وعزلها وعلاجها وحماية تنفسنا والمحيطين بنا وترك مسافة امنة والبعد هم الاماكن المزدحمة وارتداء الكمامة وغسل الايدى بشكل مستمر".

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكت الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، «عن بعد» اليوم الأربعاء 19 أغسطس، لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وتطوير اللقاح وتوزيعه