شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: قرابة 105 آلاف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن قرابة 105 آلاف طالب وطالبة تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2020، موضحا أنه يتم إعلان نتائج تظلمات الثانوية العامة 2020 إلكترونيا وإخطار الطلاب الذين تقرر زيادة درجاتهم مباشرة مع اخطار مكتب التنسيق.

وتفقد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مقر لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات، وذلك استكمالاً للإجراءات التى تتبعها الوزارة للتأكد من سلامة رصد درجات الطلاب.

وحرص الدكتور رضا حجازي، على مراجعة جميع "الشيتات" الخاصة بالحجرة، التي حدثت بها حالة الطالبة سلمى حاتم التي تم تعديل درجاتها في مادة اللغة العربية من 40 درجة إلى 75 درجة نتيجة خطأ بلجنة النظام والمراقبة، موضحًا أنه لم تظهر أي أخطاء وأن جميع الدرجات الموجودة على الكراسات مطابقة تمامًا لما هو مرصود بالشيتات اليدوية والمميكنة، ولا يوجد أي كشط أو تعديل وذلك ينافي ما تناولته بعض وسائل الإعلام في هذا الأمر.

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وأشار نائب الوزير إلى أن الخطأ في حالة الطالبة سلمى حاتم هو خطأ فردي ومن الصعب تكراره ولا يمكن تعميمه، وأنه قد تم إحالة جميع المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق وإيقافهم عن العمل بلجنة النظام والمراقبة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التظلمات هو حصول كل طالب على حقة كاملاً وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية ومن خلال لجان تتسم بالخبرة في أعمال التقدير، وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح.

وأوضح أنه حتى الآن تم تعديل الدرجات في (2070) كراسة بمختلف المواد بما يتراوح بين (نصف درجة) إلى 6 درجات، وتم إعلام الطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني لنتائج التظلمات، كما تم إرسال خطوط الطلاب إلى مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات لتعديل النتائج.

وتابع: "أنه جاري استكمال أعمال فحص كراسات الطلاب المتضررين من نتائجهم وسيتم الإعلان تباعًا عن نتائج ذلك الفحص، وسيتم الإعلان عن إجمالي عدد المتقدمين بتظلمات، وإجمالى عدد المستفيدين من تظلمهم بعد الإنتهاء من جميع التظلمات"..