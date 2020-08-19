شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بموسكو يناقش الوضع الليبي مع مبعوث بوتين للشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير مصر بروسيا إيهاب نصرة أمس، الثلاثاء، بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشئون الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف في العاصمة الروسية موسكو.

وناقش نصرة وبوجدانوف خلال اللقاء الوضع الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الموقف المتعلق بليبيا.

وبحسب بيان الخارجية الروسية، فإن المزاج العام بالقاهرة موسكو هو مواصلة العمل معا في سياق التنفيذ الكامل لقرارات مؤتمر برلين حول ليبيا، وقرار مجلس الأمن الدولي 2510 من أجل ضمان وحدة وضمان وسلامة الأراضي الليبية.

وكان المدير الأسبق للإدارة العامة للتعاون العسكرى الدولى بوزارة الدفاع الروسية، ليونيد إيفاشوف قو علق على الوضع الليبي وقال إن إنشاء قاعدة بحرية عسكرية تركية فى ليبيا يتعارض مع الموقف الروسى وقد يكون نذيرًا لحدوث اختلاف فى وجهات النظر بين موسكو وأنقرة حول قضايا جيوسياسية أخرى.

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وأشار إيفاشوف إلى أن التناقضات بين روسيا ، التى تدعم الجيش الوطنى الليبى ،وتركيا التى تقف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، تتراكم، متابعا: "أن أردوغان يتحدث بلهجة شديدة مع أوروبا ، وقد تكون عقول القيادة العسكرية والسياسية فى تركيا متأثرة بموضوع إنشاء إمبراطورية".

وأكد إيفاشوف أن إنشاء قاعدة بحرية عسكرية تركية فى ليبيا يدل فقط على أن تركيا تطمع للبقاء فى ليبيا إلى الأبد، موضحا أن عملية الحصول على أراض جديدة هى أحد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية التى تنتهجها القيادة التركية.