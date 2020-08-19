شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: التوزيع العادل للقاح كورونا يمنح كل دولة ما يكفى 20% من السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية أنه لايوجد لقاح أو علاج فعال لكورونا حتى الآن، والوقاية هي الأهم.

وأضافت رنا الحجة انه تم تحليل 70 الف فيروس لكورونا للتعرف علي التطورات التى طرأت علية وقالت : لايوجد أى طفرات أو تغيرات لفيروس كورونا وهناك 80% من الإصابات خفيفة و20 % متوسطة إلى شديدة .

وذكرت، أن التوزيع العادل للقاح كورونا سيكون بنسبة 20% من عدد سكان كل دولة وسيتحكم فى ذلك المرفق العالمى للقاح كورونا وقالت هناك فئات نحتاج اللقاح بشكل عاجل مثل الفريق الطبى وكبار السن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، «عن بعد» اليوم الأربعاء 19 أغسطس، لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وتطوير اللقاح وتوزيعه

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