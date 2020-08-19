شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توضح أسباب زيادة حالات الإصابة بكورونا بعد انخفاضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن السبب وراء ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا فى بعض الدول هو عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، والاكثار من التزاحم وعدم ارتداء الكمامات .

وقالت الدكتورة رنا الحجة، أن العالم دخل فى الشهر ال8 منذ بداية الجائحة، لافتة إلى أن هناك اليات كثيرة تقلل الاختلاط للحماية من عدوى كورونا.

بدورها قالت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيفها باللقاحات، بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة معنية بضرورة توفر اللقاح لكافة دول العالم.

وأضافت: نتكاتف مع عدد من التحالفات والمنظمات لوضع استراتيجية لضمان وصول اللقاحات لكافة دول العالم وخصوصا الفقيرة منها، بشكل يضمن التوزيع العادل للقاحات في كافة دول العالم

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، «عن بعد» اليوم الأربعاء 19 أغسطس، لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وتطوير اللقاح وتوزيعه



حرص المؤتمر على الإحاطة بمستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وتحديث حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.ظ



تحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، والمستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات د. نادية طلب، والمستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية د. هدى لنجر.