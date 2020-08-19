شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الثالثة بالصيدلة بنسبة نجاح 99،18% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ممثلا عن مجلس كلية الصيدلة نتيجة الفرقة الثالثة قسم عام دور مايو 2020 بنسبة نجاح بلغت 99،18%، وأشارت الدكتورة أمل عيسى عميد الكلية إلى أن عدد طلاب الفرقة 360 طالبا وطالبة، وحصل 102 منهم على تقدير ممتاز، و185على تقدير جيد جدا.

وأكد الدكتور سامى عبد العزيز رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات عقب زيارته اليوم لكلية الإعلام جامعة المنوفية بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة أن كلية الإعلام فاقت توقعاته وأن جامعة المنوفية استطاعت تجهيز صرح أكاديمى مهنى حقيقى مبهر قادر على تخريج طالب عنده الاستيعاب الكامل لأعمال العمل الإعلامى بمختلف مجالاته.

وأعرب رئيس لجنة القطاع عن انبهاره بهذا الصرح العلمى، مشيدا بقرار اقتصار دراسة الإعلام على كلية الإعلام فقط مما يضمن توجيه إمكانيات الجامعة فى اتجاه واحد لتطوير هذا الصرح العلمى الذى سيضيف الكثير لرصيد الدراسات الإعلامية، متمنيا التوفيق والنجاح للكلية التى ستبدأ الدراسة بها فى العام الدراسى الجديد، وتحقيق رسالتها ورؤيتها الإعلامية.