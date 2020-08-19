شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر مع حفيدتها ببداية مشوارها التعليمى: الخطوات الأولى بحياتنا تكون فارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت مواقع التواصل الاجتماعى، أن يرى الكثيرون، الجوانب الأخرى من حياة المسئولين، الذين اعتادوا أن يظهروا فى الشكل الرسمى فقط، ولكن البعض من المسئولين، سواء الحاليين أو السابقين، يجدون "السوشيال ميديا"، وسيلة للتفاعل والتعبير عن أنفسهم، وعن حياتهم الشخصية، وهو ما قامت به الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة والتى حرصت على مشاركة حفيدتها لينا أثناء ذهابها الى "الحضانة" بجانب ابنتها سارة طلبة.



سحر نصر وحفيدتها

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الدكتورة سحر نصر، نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، انستجرام، صورة لها مع حفيدتها، وعلقت عليها، "الخطوات الأولى فى حياتنا تكون فارقة ولحظات لا تنسى ونحن نخطو أولى خطواتنا نحو المستقبل.. حرصت على مشاركة حفيدتى لينا هذه اللحظة فى بداية مشوارها للتعلم أتمناه لها حافلا مليئا بالانجاز.. ربنا يوفقها".



سحر نصر وابنتها وحفيدتها

وكانت الدكتورة سحر نصر، قد شغلت منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وتُعد السيدة الثالثة التى تولت وزارة التعاون الدولى وقد سبق ذلك المنصب 25 عاماً من الخبرة فى مجال التنمية الاقتصادية، واستمرت فى منصبها فى وزارة مصطفى مدبولى حتى 22 ديسمبر 2019.