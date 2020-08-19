شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لقاح كورونا الروسى بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضافت انه هناك ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات علي جميع دول العالم وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية هناك جهود كبيرة من التحالفات العالمية للسعى لانتاج لقاح فعال وآمن مضيفة وجود ما يقرب من 21 مليون مصاب بالفيروس حتى الان، كما أن إقليم شرق المتوسط يوجد به 2 مليون اصابة حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، «عن بعد» اليوم الأربعاء 19 أغسطس، لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وتطوير اللقاح وتوزيعه Advertisements حرص المؤتمر على الإحاطة بمستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وتحديث حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.ظ تحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، والمستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات د. نادية طلب، والمستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية د. هدى لنجر.

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