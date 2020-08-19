شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 878 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، وإعلان وزارة التعليم تعديل في درجات 2070 كراسة إجابة، وإحباط الداخلية لتهريب شحنة مخدرات ضخمة بنفق الشهيد أحمد حمدي، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

اليوم.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ

يعقد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، فى تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا عالميا لاعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل، وذلك بمسرح التلفزيون بالدور السابع من مبنى ماسبيرو.





التعليم: تعديل فى 2070 كراسة بتظلمات الثانوية من نصف درجة حتى 6 درجات

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه فى إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفقد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مقر لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات، وذلك استكمالاً للإجراءات التى تتبعها الوزارة للتأكد من سلامة رصد درجات الطلاب.

الداخلية تحبط تهريب شحنة مخدرات بنفق أحمد حمدي بقيمة 30 مليون جنيه

أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب كميات كبيرة من الحشيش والبانجو والأفيون وزنت أكثر من طن، تُقدر قيمتها بحوالي 30 مليون جنيه، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.





أمين عام البرلمان: استخراج كارنيهات نواب الشيوخ بعد النتيجة النهائية

قال المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، عضو اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، إن لجنة استقبال أعضاء مجلس الشيوخ، ستبدأ أعمالها لاستخراج كارنيهات العضوية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا النتيجة النهائية في أعقاب إنتهاء الجولة الثانية للإنتخابات.





عامر عامر يعود لاهتمامات الأهلى لتدعيم حراسة المرمى بالموسم المقبل

عاد عامر عامر، حارس الإنتاج الحربى، للحسابات الفنية فى النادى الأهلى تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى، وكان عامر واحدا من أبرز المرشحين للعب للأهلى خلال السنوات الماضية، إلا أن المفاوضات فى كل مرة لم تُكلل بالنجاح، وأوصت لجنة التخطيط بالأهلى بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم المركز بعد رحيل شريف إكرامى رسمياً عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر.





الصحة العالمية: لقاح كورونا الروسى بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، على التواصل مع الجانب الروسى للتعرف على تطورات لقاح علاج كورونا، لافتة إلى أن اللقاح الروسى مر بالمرحلة الاولى والثانية من التجارب السريرية ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام، حيث نسعى أن يكون اللقاح امن وفعال .





الصحة العالمية توضح أسباب زيادة حالات الإصابة بكورونا بعد انخفاضها

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن السبب وراء ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا فى بعض الدول هو عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، والاكثار من التزاحم وعدم ارتداء الكمامات .





التعليم: لا مد لفترة قبول تظلمات الطلاب من نتيجة الثانوية.. وغدا آخر موعد

واصلت لجان الإدارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة 2020، قبل يوم من غلق باب التقدم، المقرر له غدا الخميس، كما تم تمكين لجان النظام والمراقبة من اطلاع الطلاب.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غدا الخميس هو أخر يوم لتلقى طلبات التقدم بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة، ولا يوجد مد لتلقى الطلبات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، حيث قررت الوزارة فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتبارًا من الخميس 6 أغسطس 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.





فيديو.. سجل حماس الأسود فى غزة.. اغتيالات بشعة وقتل بالغاز السام

تاريخ من الاغتيالات والتصفيات تورطت فيها حركة حماس فى قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات المدنيين خلال التعذيب فى معتقلاتها أو بداخل الأنفاق بأبشع الطرق.. ويرصد الفيديو جانبا من السجل الأسود للحركة الفلسطينية فى غزة.

اليوم.. الحكومة تعقد اجتماعها بالعلمين الجديدة وتناقش ملف عودة صلاة الجمعة

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الاسبوعى، بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة عدد من الملفات، حيث من المنتظر أن يناقش الاجتماع مستجدات فيروس كورونا وجهود الدولة فى مواجهة الفيروس، بجانب الدراسة الخاصة بعودة صلاة الجمعة بالمساجد وفقا للمقترحات التى سيتم عرضها على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، المقرر عقد اجتماع لها اليوم أيضا عقب اجتماع المجلس .





طقس اليوم مائل للحرارة بالقاهرة والرطوبة 80% والعظمى 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

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رئيس الوزراء يكلف بضرورة تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع بالمصالح الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو قطاع المرافق بالوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، الرؤية المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء التحديات التي نواجهها، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك اهتماما حالياً من القطاع الخاص بضخ استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في مشروعات تحلية مياه البحر، وهذا يتطلب منا دراسة هذه العروض، والتعاون وعقد شراكات مع القطاع الخاص الجاد، الذي سيتولى الإدارة والتشغيل لهذه المحطات، على أن تتولى الجهات المختصة بشركات المياه شراء المنتج منهم، وبيعه للمواطنين بالأسعار العادية.





وزير الإنتاج الحربى يبحث مع مدير الصناعات الدفاعية السودانية التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى الفريق أول ميرغني أدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية ووفد مرافق له من ممثلي كبرى الشركات السودانية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى اليوم .





لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء ترصد تعذيب طفلة بالغربية وتوجه بالعلاج

فى إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء على رصد استغاثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، رصد فريق الرصد الإعلامى باللجنة مجموعة من الصور تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى للطفلة "أمنية" 9 سنوات بمحافظة الغربية، يظهر عليها علامات تعذيب بدنى كبيرة وحروق بالغة فى جميع أنحاء جسدها ومناطق حساسة، وعلى الفور تواصل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى بناء على توجيهات من د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مع أحد اقارب الطفلة، والذى أشار إلى أن أبويها منفصلان، وأن الطفلة تعمل بأحد المنازل بالجيزة، وأن من تعمل لديهم مارسوا عليها أشكالا كبيرة من العنف الجسدى والتعذيب والحرق.





مصر ترسل طائرة مساعدات إغاثية وغذائية للشعب اللبنانى

استقبل مطار بيروت اليوم طائرة عسكرية تحمل 38 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية ؛ من بينها 5 أطنان دقيق.

وكان فى استقبال الطائرة لدى وصولها السفير المصرى ببيروت الدكتور ياسر علوى والملحق العسكرى العميد أحمد شحادة والقنصل العام أحمد إمام وقنصل مصر ببيروت المستشار وائل السيسى والمستشار الإعلامى بالسفارة عبدالله زهدى

تعد هذه الطائرة العاشرة ضمن طائرات الحسر الجوى الذى أطلقته مصر فى أعقاب حادث مرفأ بيروت ، وهناك ١١ جهة مصرية تقدم مساعدات للشعب اللبنانى فى إطار دعم الدولة المصرية له ؛ تشمل مؤسسات رسمية ومجتمع مدنى





أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 878 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 878 جنيها للجرام، في ظل هبوط سعر الذهب عالميا إلي 1989 دولار.





الإسكان تمد فترة تسجيل وسداد الحجز بسكن مصر ودار مصر وJANNA لـ27 أغسطس

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التسجيل الإلكترونى وسداد المقدمات، حتى يوم الخميس بعد المقبل الموافق 27/8/2020، لحجز 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، JANNA"، موزعة على 13 مدينة جديدة، يتم طرحها بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك استجابة لطلبات المواطنين الراغبين فى الحجز، وإتاحة الفرصة لهم، حيث كان من المقرر غلق باب الحجز غدا الخميس 20/8/2020.





كيف حطم حقل ظهر خطط أنقرة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة؟.. فورين بوليسى تبرز الصراع الجيوسياسى فى شرق المتوسط.. وتحذر: التصعيد ينذر بدوامة أوروبية شرق أوسطية.. وتؤكد: اتفاقية تركيا مع ليبيا مضللة وتتجاهل "كريت"

قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية إن التوترات فى شرق البحر المتوسط تهدد بأن تتحول إلى صراع متعدد الجنسيات، لاسيما مع استمرار التصعيد بإرسال السفن الحربية وتبادل الاتهامات مما ينذر بدوامة أوروبية – شرق أوسطية.

وسردت المجلة كيف بدأ الصراع الجيوسياسى، وقالت إنه في منتصف أغسطس، اصطدمت سفينة حربية تركية ويونانية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، مما زاد التوتر في مواجهة بحرية قابلة للاشتعال، وتشهدت المنطقة لأول مرة منذ 20 عامًا.

الصحة العالمية: التوزيع العادل للقاح كورونا يوزع بما يكفى 20% من سكان كل دولة

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية أنه لايوجد لقاح أو علاج فعال لكورونا حتى الآن، والوقاية هي الأهم.

وأضافت رنا الحجة انه تم تحليل 70 الف فيروس لكورونا للتعرف علي التطورات التى طرأت علية وقالت : لايوجد أى طفرات أو تغيرات لفيروس كورونا وهناك 80% من الإصابات خفيفة و20 % متوسطة إلى شديدة .