شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن مد فترة الأوكازيون الصيفى لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 لمدة شهر التى كان من المفترض لها أن تنتهى 22 أغسطس 2020.

ونص القرار الوزارى الصادر اليوم على أن يتم مد فترة التصفية الموسمية الثانية اعتباراً من يوم السبت الموافق 22-8-2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22-9-2020.

وكذلك نص القرار على ضرورة على أن تلتزم الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

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كما نص القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى، التى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

والجدير بالذكر أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون حتى الآن 2584 محل.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية انها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.