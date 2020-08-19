شكرا لقرائتكم خبر عن بائع يذبح مواطنا أمام ابنته بسبب "فردة كوتشى" فى ساعة شيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها مقتل مواطن في عزبة النخل، بسبب الخلاف على "فردة كوتشي"، بعدما رفض بائع اعادتها لوجود عيب بها.

ويعرض البرنامج لقاء مع والدة القتيل التي تروي أسرار اللحظات الاخيرة في حياة ابنها، وكيف فقدته بسبب عنف بائع قتله بدماء باردة، عندما ذهبت زوجة شقيقه لإعادة "فردة كاوش" بها عيب فتعدى عليها بالضرب، فتدخل لنصرتها فقتله.

برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب هيكل"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.

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ويهدف البرنامج لإلقاء الضوء على الجرائم الجنائية، التي ربما تقع بسبب أسباب واهية وتقود الشخص المسالم لخلف الأسوار، عندما يضعف ويسلم عقله لساعة شيطان.

ويهدف البرنامج للتأكيد على أن الجرائم لا تفيد، وأن عواقبها وخيمة، حيث تزج بأصحابها خلف أسوار السجون أو على طلبية عشماوي، وللتأكيد على أنه لن يفلت أحد من العقوبة، مهما بلغ دهائه، ولتفادي الأخطاء التي وقع فيها الأشخاص وتحولوا في ساعة شيطان لمجرمين.