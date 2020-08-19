شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 80 دولة أعربت عن قدرتها لشراء لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض، أن هناك ألية واضحة لتوفير اللقاحات، ووصولها بطريقة عادلة لجميع الدول للحماية من عدوى كورونا، مضيفة أن الهيئة المسؤلة عن تأمين اللقاحات حول العالم تقوم بعمل برتوكولات تعاون مع المنتجين للقاحات لتوفيرها بشكل عادل .

وأوضحت أن هناك 80 دولة حول العالم أعربت عن قدرتها الشرائية لشراء لقاح كورونا، حال ظهوره، بينما 92 دولة ستحصل علية من خلال الجهات المانحة.

قالت الدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية، إن هناك عدد من الدول في إقليم الشرق المتوسط تشارك في التجارب السريرية لفيروس كورونا، لافتة إلى أن كلا من مصر وايران يجروا أبحاث سريرية على عقاقير فيروس كورونا المستجد. وأكدت أن هناك هناك مقاييس للتجارب السريرية ومنظمة الصحة العالمية تتابع نتائج التجارب وتساعد السلطات والبلاد القائمة على التجارب السريرية لتمكينهم من اجراء التجارب وامتثالهم للمقاييس.

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