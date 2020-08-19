شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 80 دولة أعربت عن قدرتها لشراء لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض، أن هناك ألية واضحة لتوفير اللقاحات، ووصولها بطريقة عادلة لجميع الدول للحماية من عدوى كورونا، مضيفة أن الهيئة المسؤلة عن تأمين اللقاحات حول العالم تقوم بعمل برتوكولات تعاون مع المنتجين للقاحات لتوفيرها بشكل عادل .
وأوضحت أن هناك 80 دولة حول العالم أعربت عن قدرتها الشرائية لشراء لقاح كورونا، حال ظهوره، بينما 92 دولة ستحصل علية من خلال الجهات المانحة.
قالت الدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية، إن هناك عدد من الدول في إقليم الشرق المتوسط تشارك في التجارب السريرية لفيروس كورونا، لافتة إلى أن كلا من مصر وايران يجروا أبحاث سريرية على عقاقير فيروس كورونا المستجد.
وأكدت أن هناك هناك مقاييس للتجارب السريرية ومنظمة الصحة العالمية تتابع نتائج التجارب وتساعد السلطات والبلاد القائمة على التجارب السريرية لتمكينهم من اجراء التجارب وامتثالهم للمقاييس.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، «عن بعد» اليوم الأربعاء 19 أغسطس، لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وتطوير اللقاح وتوزيعه
حرص المؤتمر على الإحاطة بمستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وتحديث حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.ظ
تحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، والمستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات د. نادية طلب، والمستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية د. هدى لنجر.
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