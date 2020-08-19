شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 2010 شباب.. وصرف 7.5 مليون جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 2010 شاباً بينهم 30 شاباً من ذوى الاحتياجات القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بمحافظة الجيزة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 7913 راغب عمل وتوفير 70 فرصة عمل أخرى.

أوضح الوزير أنه تم صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك خلال يوليو الماضى لـ 7621 عاملاً من المسجلين بالمديرية بإجمالى 7 ملايين و 488 ألف جنيه، حيث تم صرف 133 ألف جنيه لـ 266 عاملا، وصرف 7 ملايين و 355 ألف جنيه لـ 7355 عاملاً.

كما تم صرف 10 منح زواج ، ومنحة مولود لـ 20 عاملا ، ومنحة لعمل عملية جراحية ، و5 منح وفاة أحد الأقارب ليصل إجمالى ما تم صرفه علي الرعاية الاجتماعية 85 ألف جنيه .

وأشار محمد عيسى ،وكيل الوزارة مدير المديرية أنه أرسل تقريرا للوزير عن إنجازات يوليو الماضي أظهر فيه المديرية قامت باستخراج 37 ترخيصاً لعمل الأجانب ، وتجديد ترخيص أجانب يعملون في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ، فضلا عن استخراج 400 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 299 رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

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وقال : إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 181 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، وتبين وجود 437 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس .

وتابع أنه في مجال علاقات العمل تم تلقى 916 شكوى عمالية ، تم تسوية 33 شكوى منها ، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 106 شكاوى ، فضلا عن 777 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .