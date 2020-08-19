شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالإسعاف تبحث مع رئيس الهيئة بدل المهن الطبية للمسعفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم الجمل، عضو مجلس نقابة العاملين بالإسعاف، إن الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، قد عقد اجتماع أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور عمرو رشيد نائب رئيس الهيئة، مع وفد من النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، برئاسة وائل سرحان وأعضاء مجلس إدارة النقابة، لبحث بعض الأمور الهامة التى تهم العاملين بالهيئة وخاصة أطقم السيارات.

وأوضح الجمل، أن رئيس الهيئة أثنى على الأداء المميز للعاملين بالهيئة، ولاسيما أطقم سيارات الإسعاف، ولفت بدوره إلى أن الدولة تقدر الدور الوطنى الذى يقوم به رجال الإسعاف خلال أزمة كورونا كخط الدفاع الأول عن المواطنين، مشيرا إلى أن وفد النقابة عرض مشكلة بدل المهن الطبية، وأكد بدوره رئيس الهيئة أن قيادات الهيئة بصدد عرض موضوع تعديل بند بدل المهن الطبية على مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه القادم لاتخاذ قرار بشأن الموضوع، لتحسين الوضع المالي للعاملين بالهيئة بكل الطرق الممكنة، لافتا إلى أنه تقدم سابقا للجهات المعنية لصرف الأجر المكمل وتم تأجيل النظر فى الأمر من قبل وزارة المالية وجاري المتابعة.

وناقش الاجتماع ملف شهداء الإسعاف عامة، وشهداء كورونا خاصة، وأكد الدكتور جاد، أن بوليصة التأمين على الحياة السارية حالياً لا تشمل الأوبئة مبدأيا، إلا أن النقابة طالبته بالتفاوض مع شركة التأمين لإدراج المتوفين بكورونا ضمن بنود الصرف، كما تم عرض موضوع الشهيد السيد ذكي وأكدت النقابه على ضرورة صرف تعويض شهداء شمال سيناء له، وأكد رئيس هيئة الإسعاف، أن إدارة الهيئة تضع موضوع الشهداء ضمن أولوياتها.

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وأكد رئيس الهيئة، أنه يتبني موضوع الزمالة المصرية للمسعفين، موضحا أنه ينتظرهم مستقبل جيد، وأن الزمالة لمن أراد أن يتعلم، وسيتم اتخاذ خطوات جادة، من خلال التواصل مع إدارة التراخيص الطبية والإدارات المعنية لبحث قانونية الأمر والتنفيذ في حينه.

واستعرض وفد النقابة العامة، بعض مشاكل العاملين المالية والإدارية مثل قانونية تعيين أحد أقارب الشهداء والموضوعات المالية، مثل مكافأة الكورونا وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل الدور النقابى بالمحافظات، وتم الإتفاق على دراسة المقترحات المقدمة كتابيا من النقابة العامة، على أن يتم عقد لقاءات دورية لعرض طلبات النقابة العامة التي تخص العاملين في الهيئة.