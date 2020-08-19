شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والاثار تفتتح 3 أديرة أثرية فى قنا بعد عملية ترميم استمرت 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة السياحة والآثار اليوم ثلاثة أديرة فى مدينة نقاده بمحافظة قنا، وهم: دير الملاك ميخائيل، ودير الانبا بسنتاؤس، ودير مار جرجس المجمع بحاجر نقاده.

ويأتى الافتتاح بعد عملية ترميم شاملة، وفي إطار دور وزارة السياحة والآثار للحفاظ على تراث مصر الأثرى.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن أعمال ترميم وصيانة هذه الأديرة استغرقت ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن أعمال الترميم بالأديرة الثلاثة شملت ترميم كنيستى الملاك ميخائيل والسيدة العذراء، بالإضافة إلى تدعيم الأساسات ومعالجة الطوب اللبن لجميع الجدران، وتغيير شبكة الكهرباء ومعالجة أرضيات هذه الكنائس، وتدعيم وتقوية الجدران والعقود التى تحمل قباب الكنيسة وتأهيل الموقع لاستقبال المصلين.

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وأكد الدكتور أسامة طلعت، أنه خلال أعمال ترميم دير الملاك ميخائيل تم الكشف عن مغطس دائرى، الذى تم ترميمه ترميماً دقيقاً ووضع غطاء زجاجي سميك فوقها للحفاظ عليه، ويرجع هذا المغطس إلى العصر الفاطمى.

جدير بالذكر أن أديرة نقاده تمثل نموذجا متميزا لعمارة الأديرة القبطية في جنوب الصعيد المشيدة من الطوب الأجر والطوب اللبن بتشكيلات معمارية بديعة، وتضم مدينة نقادة ستة أديرة أثرية هم دير الملاك ميخائيل ودير بسنتاؤس ودير مارجرجس المجمع ودير الصليب المقدس ودير أبو الليف ودير ماربقطر.

ويرجع تسمية مدينة نقادة بهذا الاسم إلى كلمة (نى كاداى) القبطية، التى تعنى المعرفة، ثم تغير الاسم إلى نقادة، ويرجع تاريخ المدينة إلى عصر ما قبل الأسرات ونشأت على هذه الأرض حضارة نقاده الأولى والثانية والثالثة وفقا لتقسيم علماء المصريات.