شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نشاط مكثف للمدارس الحقلية بالقطن والأرز والذرة واللوبيا بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اللجان الفنية بوزارة الزراع التواجد الميداني مع المزراعيين في الحقول ، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب .

قام الدكتور عبد العليم الشافعي منسق عام المدارس الحقلية بتنظيم اربع مدارس حقلية بمحافظة البحيرة ، حيث شهد المدرسة الحقلية لمحصول الأرز بقرية بسطره مركز دمنهور بحيرة ، والتي تناول فيها د تامر فاروق أستاذ الأرز بمحطة بحوث سخا شرحا تفصيليا لأهم المعاملات الزراعية في هذه المرحلة من عمر النبات مثل عملية الري قبل الحصاد وكذلك أهم الأمراض التي قد تصيب المحصول والتي تسبب خسارة كبيرة فيه مثل مرض اللفحة والتبقع البني وكيفية العلاج والمبيدات المستخدمة ، كما تناول الاستعداد لعملية الحصاد وطرقه المختلفة إضافة إلي معاملات ما بعد الحصاد وكان الصنف المنزرع هو جيزه ١٧٩ وهو من الاصناف التي تجود زراعته في الاراضي الملحية ومتحمل لظروف العطش والري بمياه مخلوطة بالصرف الزراعي وذو إنتاجيه مرتفعة .

وفي نهاية اللقاء تم الإجابة علي أسئلة واستفسارات المزراعين في وقد حضر اللقاء المهندس عوض عبد الحميد موسي ميسر المدرسة وأخصائي المحصول .

كما شهد المنسق العام للمدارس الحقلية بمركز أبو حمص قرية الدروية المدرسة الحقلية لمحصول الذره الشاميه والمنزرعة بالصنف جيزه ١٦٨ هجين فردي أصفر .

تناول الدكتور حسن طايع استاذ الذرة أهم المعاملات الزراعية في هذه المرحلة ، حيث قدم شرحا تفصيليا عن الامراض والحشرات التي قد تصيب المحصول وكيفية مكافحتها مثل مرض أعفان الجذور، والذبول المتأخر(الشلل) ومرض البياض الزغبي والتفحم العادي من الاعراض وكيفية مكافحتها ، بالإضافة إلى ثاقبات الذره الشاميه ودودة القصب الكبيرة ودودة الذرة الأوروبية من أعراض كل منهم وطرق مكافحتها حتي لا تؤثر سلبا في إنتاجية المحصول .

وفي نهاية اللقاء تم الإجابة على الأسئلة والاستفسارات المطروحة من السادة الزراع ، وقد حضر اللقاء المهندس/ نصر محمد ميسر المدرسة وأخصائي المحصول بمركز أبو حمص ، كما تم تنظيم مدرسة حقلية لمحصول القطن بقرية كوم البركة مركز كفر الدوار بحيرة .

حيث تناول د سامي الطباخ أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية اهم المعاملات التي يجب مراعاتها في هذه المرحلة من عمر النبات مثل عملية الري والاعتدال فيه دون تغريق أو تعطيش إضافة إلى ظاهرة الهياج الخضري من حيث أسبابها وكيفية التغلب عليها .

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كما تناول الدكتور علي النجار الاستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية الٱفات التي تصيب المحصول وكيفية مكافحتها حتي لا تؤثر على إنتاجية المحصول .

وتناول د عادل مبروك الأستاذ بمعهد بحوث القطن أهم المعاملات الزراعية التي يجب مراعاتها في هذه المرحلة وخاصة التسميد الورقي (الرش بالبوتاسيوم ) وذلك لمساعدة النبات علي التحول من النمو الخضري إلي النمو الثمري للحصول علي الإنتاجية المرجوة .

وكان الصنف المنزرع هو جيزه ٨٦ ، وفي نهاية اللقاء تم الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المزراعين في حضور المهندسة/ مني علاء الدين ميسرة المدرسة وأخصائية المحصول بالإدارة الزراعية بكفر الدوار ، وعقدت ايضا مدرسة حقلية لمحصول اللوبيا بمركز إيتاي البارود قرية أمليط محافظة البحيرة.

حيث تناول د عاطف فياض أستاذ الخضر بمعهد بحوث البساتين أهم المعاملات الزراعية للمحصول من حيث عمليات الخدمة والري والتسميد واهم الأصناف إضافة إلى الٱفات والأمراض التي قد تصيب المحصول وكيفية مكافحتها مثل المن ، ودودة قرون اللوبيا وخنفساء اللوبيا (السوسة) ، كما تطرق أيضا إلي إمكانية تحميل اللوبيا علي محاصيل أخري مثل عباد الشمس الزيتي باعتبار محاصيل الخضر من المحاصيل ذات الميزة النسبية التي تدر دخل على المزارعين .

كما تناول كيفية الحصاد وطرق التخزين الجيدة ، وفي نهاية اللقاء تم الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الزراع وقد حضر اللقاء المهندس مجدي الحمادي ميسر المدرسة وأخصائي المحصول .

والجدير بالذكر أن مركز البحوث الزراعية ينظم 122 مدرسة حقلية في كافة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني للمزارعين والمربين على مستوى الجمهورية.