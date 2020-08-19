ملكة الفواكه وعشق المصريين.. اعرف قصة دخول المانجة مصر "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المانجو أكثر فاكهة يجتمع على حبها الناس، ينتظرها الجميع من الصيف للصيف، أصلها هندي، وتوجد روايتان عن تاريخ دخولها مصر، الأولى أيام الخديوى محمد على والثانية مع عودة الزعيم أحمد عرابي من المنفى، ومنذ وقتها عرف المصريون المانجو وأحبوها وصارت واحدة من أشهى الفواكه. وأنواع المانجو كثيرة تصل لحوالى 19 صنفا منها البلدي - والهندي والسكرى والزبدية والعويس والنعومى والفونس. Advertisements ولمعرفة باقي المعلومات عن المانجو وتفاصيل بداية دخولها مصر وسر عشق المصريين لها وكم تنتج مصر سنويا منها شاهد الفيديو التالي..

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