شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تشكل لجان لاستقبال التظلمات من قرارات لجان التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت محافظة القاهرة لجان لاستقبال تظلمات المواطنين من قرارات لجان التصالح، وفى سياق ذلك أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، تشكيل لجنة تظلمات من القرارات الصادرة من اللجان الفنية المشكلة بشأن قانون التصالح، للأحياء التابعة للمنطقة الشرقية، وذلك وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

وأوضح نائب محافظ القاهرة أن مقر هذه اللجنة بمقر رئاسة المنطقة الشرقية بمصر الجديدة وتعقد جلساتها أسبوعياً للبت في التظلمات من قرارات لجان الدراسة والبت في طلبات التصالح، وتقدم التظلمات الي اللجنة الفنية بمكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

كان محافظ القاهرة أعلن أن محافظة القاهرة مدت فترة سداد مبالغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، حتى 15 سبتمبر المقبل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

Advertisements

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه فى حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح فى حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.