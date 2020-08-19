شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تكشف إحصاءات برنامجها الشامل لتنمية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن نتائج وإحصائيات خدماتها فى المجتمع المصري، خلال الفترة الماضية، بعد تدشين "البرنامج الشامل والمتكامل لتنمية المجتمع"، والذى يهدف لخدمة المصريين سواء المسلمين أو المسيحيين على حد سواء، فى المناطق الفقيرة، بعدة برامج سواء اقتصادية أو تعليمية أو صحية، بإجمالي خدمات مقدمة للأسر 28576 خدمة ، وكذلك خدمة 750 معاق، ليصل الإجمالى إلى29326 ألف مشروع خدمى سواء للأفراد أو الأسر.

وقال الدكتور هاني رياض المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، إن من البرامج المهمة للأسقفية هو برنامج التنمية برنامج ضخم به حوالي 350 خادم ، لخدمة 45 مجتمع داخل مصر، وهناك حزمة برامج مثل برامج خاصة بالصحة والتعليم وبه شقين محو الأمية وتحسين التعليم لطلبة المدارس، إضافة إلى لبرنامج الاقتصادي منها برنامج للقروض متناهية الصغر، وبرنامج للتدريب المهني.

وفى فيديو بثته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شرح رياض، نتائج البرنامج حتى الأن، قائلا، وصلّنا مياه شرب نقية لـ 4823منزل، وانشأنا صرف صحي لـ 3700 منزل وتوصيل كهرباء 2587 وبناء 4545 سقف لمنازل متهالكة ، و ترميم حوائط وأرضيات لـ5646 منزل، وتنفيذ مشروعات صغيرة لزيادة الدخل لـ7275 أسرة "أي بجملة 28576 خدمة للأسر".

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وقالت تاسوني مسئولة بالخدمة، إن البرنامج به خدمة حبة الخردل تخدم المعاقين فى 35 كنيسة من كوم أمبو حتى القاهرة وفي في السودان أيضا، لتقديم الدعم الصحي والفني وبرامج للأطفال ووسائل تعليمية حديثة تخاطب وتأهيل مهني وعلاج طبيعي نخدم 700 طفل معاق ذهنيا و 50 طفل بإعاقات مختلفة.

من جهته قال، الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية: " نطلب من الله مباركة حياتكم وكل شخص يساهم ويشارك بيشوف النتيجة قبل ما الحاجة توصل ، فالتعامل فى الخدمة دي مع المسيح نفسه".

أما البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فقد أشاد فى الفيديو الذى بثته الكنيسة، بـ"البرنامج الشامل والمتكامل لتنمية المجتمع"، قائلا: "هذه الخدمة وإن كانت فى صورتها المنظورة أنها مادية ولكن فى الصورة الحقيقة هي خدمة روحية ومحبة تقدم للذين لا نعرفهم، والكثيرين ممن هم ليس لهم أحد يذكرهم، أنتم تذكرونهم فى خدمتكم ومحبتكم".